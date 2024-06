Le basketball féminin se développe

Créé voici un an, le club 100% féminin de Neuchâtelles Basket va accroître sa voilure. Le nombre de ses équipes va augmenter de cinq, cette saison, à sept à partir du mois d’août. Deux nouvelles équipes verront le jour, soit une seconde formation en catégorie M16 et une autre en catégorie M12, réservée aux plus jeunes : une première dans le canton !

Afin de garnir les rangs de cette formation, deux initiations se tiendront au Collège de la Promenade à Neuchâtel, les vendredis 14 et 21 juin, de 18h30 à 20h. Elles sont ouvertes aux filles nées en 2013, 2014 et 2015 (inscriptions au 079/613 89 36).

Toutes ces équipes bénéficient de l’encadrement d’entraîneurs Jeunesse et Sport. /comm-mne