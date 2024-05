Val-de-Ruz Basket peut souffler

C’est un soulagement pour Val-de-Ruz Basket. Le club vaudruzien annonce jeudi avoir trouvé des solutions pour poursuivre l’aventure. Début avril, les dirigeants avaient expliqué que la structure était en sursis après trois départs prévus au sein du comité. À la suite d’une assemblée générale extraordinaire en avril et une séance de travail ce mercredi soir, Val-de-Ruz Basket a trouvé des solutions. Le responsable technique du club, Francis Solis, explique que « les principaux postes ont pu être repourvus, dont la présidence ». S’il concède que le comité devra composer avec un « certain manque d’expérience », il souligne que le club peut enfin se tourner plus sereinement vers la saison prochaine. Ces changements devront encore être ratifiés lors de l’assemblée générale le 12 juin.

Dans un communiqué diffusé jeudi, le club précise qu’il « poursuivra ses efforts dans la formation avec la volonté d'engager, à cette fin, un nouvel entraîneur professionnel lors du prochain exercice ». /comm-gjo