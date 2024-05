La relève d'Union Neuchâtel monte en puissance

En l’espace de trois ans, le mouvement jeunesse d’Union Neuchâtel a pris du volume et de l’importance. Celui-ci compte aujourd’hui quelque 300 jeunes répartis dans 21 équipes. La collaboration active avec les autres clubs du canton, Marin, Val-de-Ruz et La Chaux-de-Fonds, est à l’origine de cette progression. Mais l’engagement d’un directeur technique expérimenté, aujourd’hui à plein temps, en l’occurrence David Madama, a contribué à rendre la structure plus performante. Le formateur français, qui a notamment passé par le BC Boncourt, insiste beaucoup sur l’importance du travail foncier avec les plus jeunes : « C’est la base de la pyramide. Plus elle est large mieux c’est. On a mis l’accent sur le mini-basket. Il est important que les jeunes disposent rapidement des bases et des fondamentaux techniques de leur sport ».