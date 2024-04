Union Neuchâtel réduira la voilure

La saison est terminée. Elle s’est achevée mardi soir par une défaite en demi-finale des play-off de Swiss Basketball League contre Massagno 86-74. Union Neuchâtel perd sa série 3-1. Les basketteurs neuchâtelois sont en vacances, le comité lui doit déjà se pencher sur le futur. Un futur qui se dessine sans l’investissement personnel, et aussi financier d’Andrea Siviero. Le Tessinois reprendra officiellement la présidence de Swiss Basketball cet été. Union Neuchâtel perd son président, mais pas sa philosophie. Son objectif est de continuer à offrir un tremplin à la relève : « Il y a beaucoup de jeunes qui sont en train de sortir du lot à Neuchâtel. On a aussi des jeunes sélectionnés dans les équipes nationales. Et nos deux coaches seront en principe encore là, la saison prochaine », résume André Prébandier, membre du comité.