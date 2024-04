Union Neuchâtel majestueux !

Union Neuchâtel a été tout simplement extraordinaire mardi soir en terres tessinoises. Sur les hauteurs de Lugano, les joueurs de Mitar Trivunovic ont coiffé au poteau Massagno 77-75 lors de l’acte II des demi-finales de play-off de Swiss Basketball League. Après une entame de match parfaite où les Unionistes ont mené 13-0, les basketteurs de la Riveraine ont ensuite été trop indisciplinés avec pas moins de quinze fautes personnelles à la mi-temps, qui a permis aux Tessinois de prendre les devants. Mais Union est valeureux et l’a encore démontré mardi soir en étant superbe d’abnégation en fin de match même avec trois joueurs expulsés pour cinq fautes. Les Unionistes ont retourné le match et l’emportant 77-75 face à des Tessinois abasourdis. Union Neuchâtel égalise à 1-1 dans la série et accueillera de pied ferme Massagno dimanche à la Riveraine pour l’acte III qui promet. /dje-ftr