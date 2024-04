Florian Steinmann : « Union va venir à Massagno avec de la volonté »

Union Neuchâtel repart au combat au Tessin. Les hommes de Mitar Trivunovic vont affronter Massagno pour l’acte II des demi-finales des play-off de Swiss Basketball League ce mardi soir. Sur le parquet tessinois dès 19h30, ils retrouveront un certain Florian Steinmann. Le Genevois d’origine a joué à Union pendant trois saisons, entre 2014 et 2016. Il a ensuite filé du côté de Lugano, puis de Fribourg, avant de revenir à Lugano après une saison blanche en raison d’une blessure et du Covid. Et puis en fin de saison 2021, plus rien. Malgré un très bon exercice sous le maillot de Lugano, Florian Steinmann se retrouve sans club. Une situation difficile à comprendre pour lui. « C’est compliqué et je n’allais pas non plus jouer pour rien du tout puisque je suis professionnel », raconte le Genevois d’origine.