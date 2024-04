Union Neuchâtel en redemande

La pression est sur les épaules des Tessinois. Les protégés de Robbi Gubitosa sont favoris, manifestement plus forts sur le papier. Mais lors de la saison régulière, les Unionistes se souviendront d’avoir écrasé les Tessinois 107 – 88 à domicile et de n’avoir perdu que de deux points à l’extérieur : « Massagno a tout pour gagner cette demi-finale. Mais c’est à nous de gérer ça », relève toutefois Robbi Gubitosa, confiant, mais qui reste sur ses gardes : « C’est à nous de rester concentrer durant 40 minutes et dans ce cas, nous serons supérieurs à Neuchâtel ».