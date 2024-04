Union Neuchâtel dans le dernier carré

Une tornade venue d’« West »

Mais, contrairement à trop souvent cette saison, les Neuchâtelois ont su garder leur calme et reprendre le dessus dans cette partie pour aller chercher la victoire. Et même si l’ensemble de l’équipe unioniste a été au niveau dimanche, ce succès doit beaucoup à un homme : Nate West. Avec 30 points inscrits et un magnifique 7 sur 13 à trois points, le meneur américain a su élever son niveau de jeu au bon moment. « Nate a été incroyable », souligne Dylan Schommer. « Notre Topscorer Dalan Ancrum était fatigué, alors j’ai dû en faire plus que d’habitude », explique de son côté l’homme du match.