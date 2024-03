Silmy Joao Caputo se fait sa place à Union Neuchâtel

Un manque de confiance qui l’a quelque peu crispé mardi, lorsqu’il a raté quatre lancers francs dans les seize dernières secondes de la partie. Il reconnaît qu’il est soutenu au quotidien par toute l’équipe, mais sur le moment, c’est entre la balle et lui et il doit apprendre à gérer cette pression tout seul. Mais malgré le fait que le coach Mitar Trivunovic donne de plus en plus de temps de jeu, et donc de responsabilités aux jeunes, Silmy Joao Caputo ne ressent pas trop de pression.