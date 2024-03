Changements d'horaire pour Union 

Deux changements d’horaire sont intervenus en quarts de finale des play-off de Swiss Basketball League entre Union Neuchâtel et Vevey Riviera. Les éventuels actes IV et V se dérouleront respectivement dimanche 7 avril à 17h à La Riveraine et mardi 9 avril à 19h30 aux Galeries du Rivage, à Vevey. Les deux matches ont été avancés de deux jours à la suite de la requête de Swiss Basketball. La fédération entend offrir les meilleures conditions possibles à l’équipe de Suisse de 3X3, qui est toujours en lice pour une sélection olympique et dans laquelle joue le Veveysan Jonathan Dubas.

Union Neuchâtel mène actuellement 1-0 dans la série après s’être imposé à Vevey mardi soir. L’acte II reste programmé vendredi 29 mars, à 19h30 aux Galeries du Rivage, et l’acte III le 1er avril à La Riveraine. /mne