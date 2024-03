Union Neuchâtel recule au classement

Union Neuchâtel s’est cassé les dents sur Monthey samedi soir à domicile en Swiss Basketball League. Devant 985 spectateurs à La Riveraine, les Unionistes ont perdu 84 – 74 contre Monthey. Ce duel n’était pas sans enjeu : à deux journées du terme de la saison régulière, les Unionistes cèdent la cinquième place du classement à leur adversaire du jour.

Les deux formations ont livré un duel engagé et les Neuchâtelois ont vite compris que les Valaisans ne s’étaient pas déplacés pour faire du tourisme. L’équipe de Mitar Trivunovic a dû revêtir son bleu de travail pour tenter de contrer une formation emmenée par son virevoltant distributeur d’1m65, Steve Robinson et son très remuant top scorer Michael Forrest, pas très grand lui non plus (1m82), mais par moment intenable. Le BBC Monthey – Chablais a mis du rythme et Union Neuchâtel n’a pas toujours réussi à suivre un collectif étonnante, à la jouerie très bien rôdée : « Je trouve que la première mi-temps, on a bien joué. Après, on s'est montré trop individualiste » , estime Joanis Maquiesse

Les deux équipes étaient toutefois encore au coude à coude au moment d’entamer l’ultime quart-temps, puisque les Neuchâtelois ne comptaient que deux points de retard sur les Valaisans. Mais voilà, une fois de plus de cette saison, la troupe de Mitar Trivunovic a mal géré la fin du match ; elle a manqué de lucidité et d’intelligence de jeu. Avec comme conséquence une nouvelle désillusion, alors que le match paraissait à sa portée : « Il nous manque un peu d'expérience. Mais ces défaites frustrantes doivent nous servir de leçon » , rajoute encore Joanis Maquiesse .