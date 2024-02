Des regrets pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel paie sans doute un début de partie partiellement raté. L’équipe de Mitar Trivunovic s’est inclinée 92-81 sur le terrain de Massagno samedi en Swiss Basketball League. Elle perdait de sept longueurs à l’issue du premier quart temps, face à la solide et expérimentée formation tessinoise. Elle ne s’est jamais laissée distancer, mais elle n'est jamais parvenue non plus à combler le handicap enregistré en début de partie, pour mettre en difficulté la troupe de Robbi Gubitosa.

Au classement de la Swiss Basketball League, le club du Littoral demeure 5e, avec six unités de retard sur les trois formations qui le précède. /mne





Les statistiques détaillées