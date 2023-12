Fait marquant 2023 : l’inoubliable série d’Union Neuchâtel

Des shoots, des écrans, des blocks et des dunks. Notre série des faits marquants 2023 prend la direction des parquets de basketball. Au mois de mai dernier, Union Neuchâtel retrouve Vevey Riviera en quart de finale des play-off de Swiss Basketball League. L’affrontement entre le quatrième et le cinquième du championnat régulier tient toutes ses promesses et se joue finalement dans un acte V aussi indécis qu’électrique aux Galeries du Rivage.