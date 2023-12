Match de Coupe reporté pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel devra patienter avant de viser l’exploit. Le quart de finale de SBL Cup entre le club de la Riveraine et Fribourg Olympic prévu mercredi soir à la Halle Saint-Léonard est « officiellement repoussé à une date ultérieure », indique la fédération dans un communiqué. En cause, une « maladie contagieuse épidémique » à laquelle font face les Fribourgeois qui ont demandé, et obtenu, le report de cette rencontre.

Selon le site internet du club, un nombre important de joueurs ainsi que l’entraîneur assistant Patrick Pembele sont touchés. « Dans ces conditions, il n’est pas envisageable de disputer le match », explique le club.



La nouvelle date de ce duel n’est pas encore connue, « mais sera communiquée dès que possible », explique Swiss Basketball. /comm-gjo