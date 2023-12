Un blessé en moins pour Union Neuchâtel

Thomas Salman en piaffe d’impatience. Union Neuchâtel accueille Nyon, ce samedi à 18h00, en Swiss Basketball League, avec le distributeur valaisan dans son effectif. Celui-ci a repris du service après deux mois de convalescence. Il s’était fracturé la main gauche, le 26 septembre en match amical. Après une opération et de la rééducation, le Valaisan d’origine a fait son retour sur le banc neuchâtelois depuis la rencontre face à Fribourg, dimanche dernier. Il n’a toutefois pas encore pu jouer sous les couleurs de son club en championnat. Cantonné à la tribune jusqu’à présent, Thomas Salman, évoque un début de saison compliqué pour lui et son équipe. « En plus de ma blessure, l’équipe n’allait pas très bien », ajoute-t-il.