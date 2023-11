Horaire connu pour Union en SBL Cup

Union Neuchâtel défiera Fribourg Olympic quelques jours avant Noël. Le club neuchâtelois de Swiss Basketball League connaît en effet l’horaire de sa rencontre des quarts de finale de la SBL Cup. Il est attendu par le champion de Suisse mercredi 20 décembre à 19h30.

Union Neuchâtel avait déjà rencontré la formation fribourgeoise la saison dernière, au même de stade de la compétition et à la même époque. L’équipe de Mitar Trivunovic avait réussi l’exploit de s’imposer et de se qualifier pour le final four de cette SBL Cup. /mne