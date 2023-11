Union Neuchâtel joue gros face à Massagno

Un premier tournant cette saison pour Union Neuchâtel. Les hommes de Mitar Trivunovic accueillent Massagno samedi soir en Swiss Basketball League. Un match qui clôture le premier tour de championnat et au terme duquel les sésames pour la Coupe de la Ligue seront délivrés. Juan Esteban de La Fuente fera son retour de blessure à cette occasion.





Jeunesse vs expérience

Dans ce remake de la demi-finale des derniers play-off, les Unionistes n’auront pas la tâche facile face à une équipe actuellement 4e du championnat. « C’est une formation avec une grande expérience. C’est même un peu notre opposé. Nous sommes l’équipe la plus jeune et ils ont la plus âgée. Il faudra faire très attention », prévient le joueur unioniste Dylan Schommer.