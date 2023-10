Killian Martin : « J’ai dû me remettre en question et me bousculer »

À peine parti, que l’heure des retrouvailles sonne déjà. L’ancien capitaine d’Union Neuchâtel revient à la Riveraine. Killian Martin et son équipe Fribourg Olympic défient mercredi soir à 19h30 les hommes de Mitar Trivunovic en Swiss Basketball League. C’est le premier match à domicile pour les Neuchâtelois après leur défaite dimanche à Nyon lors de l’entame du championnat. Un championnat que les Fribourgeois n’ont pas encore commencé, étant engagés ce week-end en Supercoupe. Un trophée qu’ils ont d’ailleurs perdu face à Massagno.

Parti cet été rejoindre les champions de Suisse après six ans passés à Neuchâtel, Killian Martin estime avoir réussi son intégration, même si tout n’a pas été simple. « Avec ce nouveau challenge, je suis sorti de ma zone de confort. Il y a eu des moments un peu plus compliqués. Il a fallu prendre ses marques dans cette nouvelle équipe et me remettre en question. Je suis venu ici pour me bousculer. J’ai certes un nom et un statut, mais il faut de nouveau tout prouver et quotidiennement me surpasser », explique Killian Martin.