Un engagement et des prolongations à Union

L’effectif d’Union Neuchâtel pour la saison prochaine se dessine. Le club de Swiss Basketball League annonce ce lundi une arrivée et cinq confirmations de joueurs suisses. Thomas Salman, 23 ans, s’est engagé du côté de la Riveraine pour deux saisons. Evoluant au poste 1-2, mesurant 185cm, il a joué ses trois dernières saisons au sein du BBC Monthey. A son compteur lors du dernier exercice : 23,5 minutes de jeu, 2,3 rebonds captés, 1,5 passe décisive et 4,6 points marqués en moyenne par match. Le coach d’Union se réjouit de cette arrivée. Mitar Trivunovic souligne que « c’est un jeune joueur qui correspond très bien à notre vision de jeu. Il a un gros potentiel de développement et est un excellent défenseur qui peut encore beaucoup s’améliorer dans le jeu offensif ».





Cinq prolongations

Le comité d’Union Neuchâtel communique également avoir maintenu sa confiance aux cinq joueurs suisses ou formés en Suisse qui faisaient partie du contingent de la première équipe et qui étaient cadres de la formation des moins de 23 ans qui a terminé 4e du dernier championnat de 1re ligue. Il s’agit de Joanis Maquiesse, Jonathan Graeser, Silmy Joao Caputo, Nikola Damjanovic et Henri Chokoté. /comm-jpp