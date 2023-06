Le parcours de Dylan Schommer dans le monde du basketball a débuté en 2017 lorsqu'il a rejoint Fribourg Olympic dans la Swiss Basketball League. Durant cette période, il a également joué pour l'Académie Fribourg U23 dans le championnat LNB.

La saison 2021-2022 a vu le Soleurois enfiler le maillot de Starwings Basket. Sa dernière saison, 2022-2023, l'a vu représenter les couleurs de Swiss Central Basketball lors de 27 matchs du championnat régulier, avec une moyenne de 4,1 rebonds et 9,3 points par match.

Mitar Trivunovic, son futur entraîneur, exprime ses sentiments à l'égard de cette nouvelle recrue prometteuse : « Dylan a considérablement amélioré son jeu au cours de ses deux dernières saisons dans la SBL en Suisse alémanique. Il est polyvalent aux postes 4 et 5 et nous apportera de nombreuses options en défense et en attaque. Il est habitué à jouer dur et a encore un grand potentiel de progression à Neuchâtel. » /comm-dsa