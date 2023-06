Nathaniel West reste à Union Neuchâtel

Union Neuchâtel conserve son distributeur. Le club de Swiss Basketball League a confirmé ce mardi que Nathaniel West portera toujours les couleurs unionistes lors de la saison 2023 – 2024. Agé de 25 ans et mesurant 180 centimètres, le meneur américain avait tourné lors de l’exercice régulier avec des statistiques moyennes de 4,4 rebonds, 5,9 passes décisives et 10,6 points marqués. Lors du match du 17 janvier 2023 contre les Lions de Genève, il avait été victime d'une grave blessure au genou, mais il s'était rétabli juste à temps pour pouvoir disputer les 9 rencontres de play-offs avec des moyennes de 2,6 rebonds, 3,9 assists et 9,1 points marqués.

Avant de rejoindre Union Neuchâtel, « Nate » West avait déjà évolué une saison en Europe dans le club tchèque d’USK Praha. Le distributeur américain est reconnu pour ses capacités à organiser le jeu et à offrir de la stabilité à l'équipe. /comm-mne