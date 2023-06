Nouveau souffle pour le basket féminin dans le canton

Concrètement, chaque club féminin continuera de former les plus jeunes, avant de travailler en commun dès l’âge de 16 ans. Aujourd’hui, des équipes militent déjà en M16, M18 et M20, sans oublier les adultes en 3e et 2e ligue. Dès l’année prochaine, le nouveau club souhaite aussi se développer avec une antenne à La Chaux-de-Fonds, afin de cibler toutes les basketteuses du canton.







Objectif : la 1re Ligue féminine, éventuellement la LNB

Pour la première saison sous le nom de Neuchâtelles, l’objectif est simple : viser la 1re Ligue. Et ce n’est pas utopique selon Fabrice Zwalhen. Le directeur technique estime que le niveau est déjà bien là : « un certain nombre de ces filles ont été championnes de Suisse M14 avec Marin il y a 12 mois, et quatrièmes en M16 cette année. Il y a aussi plusieurs talents à Val-de-Ruz. Au total, huit filles vont participer au programme sport-études ». Fabrice Zwahlen a encore en tête les grandes années d’Université Neuchâtel, le club féminin qui s’est retiré en 2010. Mais explique que « ce n’est pas le but de voir Neuchâtel en Coupe d’Europe comme il y a 15 ans ». Aujourd’hui, la LNB est plutôt en ligne de mire, d’ici 3 à 4 ans.