Killian Martin : « Une décision très difficile à prendre »

La finale l’an dernier, un moment fort

Killian Martin gardera de nombreux et bons souvenirs de son passage à Union. « Surtout sur la fin, on a réussi à faire de très belles choses. Cette finale l’année passée (perdue contre Fribourg) a été magnifique. Déjouer les pronostics, c’est souvent ce qu’on a pu faire ici à Neuch’ et j’en suis très fier ». Killian Martin gardera aussi en tête sa progression de son arrivée à 19 ans à aujourd’hui, lui qui a été un pilier de l’équipe cette saison.

Ne pas avoir remporté de titre, un regret ? « Un peu. On voit qu’il y a eu de très bons joueurs qui sont passés par Union, mais c’est aussi flatteur. La plupart ont pu signer dans de meilleurs clubs. Cela veut dire que le travail effectué à Neuchâtel a été excellent, du comité, du staff et des entraîneurs ». /jpp