Pas de finale pour les M23 d’Union Neuchâtel. Ils se sont inclinés samedi à Vevey en demi-finale du Final Four de 1re Ligue de basketball. En terres vaudoises, la relève unioniste a subi la loi de Saint-Jean Vernier basket 70-58. Dimanche sur le coup de 13h, les Neuchâtelois pourront se battre pour la médaille de bronze face à Meyrin basket. La finale aura lieu à 16h et verra s’affronter Saint-Jean Vernier basket et les moins de 23 ans de Vevey Riviera. /dpi