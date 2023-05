Union Neuchâtel s’offre le droit de rêver

Moins en verve que lors des deux matches précédents, les Vaudois ont peu à peu semblé en proie à la frustration et parfois en manque d’idée. Et malgré les efforts de l’Américain Malik Johnson, auteur de 26 points en faveur des visiteurs, Vevey n’a jamais pu revenir à la marque. Après un troisième quart-temps bouclé avec une avance de sept points 52-45, et au terme d’une ultime période mouvementée avec les sorties de Kilian Martin et de Juan Esteban de La Fuente, c’est sur le score final de 75-64 que les Neuchâtelois ont pu fêter cette précieuse victoire.





« Nous étions dos au mur et nous n’avions rien à perdre. Comparé aux derniers matches, c’est une bonne performance », analyse le joueur d’Union Neuchâtel, Saban Mehic.