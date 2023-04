Le président d’Union Neuchâtel tire sa révérence

C’est une figure d’Union Neuchâtel qui s’apprête à faire ses valises. Le président du club de Swiss Basketball League, Andrea Siviero, a annoncé samedi qu’il quittera son poste à la fin de la saison actuelle. Arrivé à Neuchâtel en 1984 déjà en tant que joueur, il avait pris les rênes du club en 2010 et jusqu’à aujourd’hui. « C’est une sensation particulière. Ce n’est pas une décision facile, mais, à ce moment-là de ma vie, et aussi pour le club, c’est bien d’avoir un renouveau », nous a confié le président. « Il s’agit maintenant de mettre en place tout ce qui est nécessaire pour que ce changement soit fait pour le bien et le futur du club ».