Union Neuchâtel se complique la vie mais s'impose à domicile

Union Neuchâtel a renoué avec la victoire mardi soir à la Riveraine. Les joueurs de Mitar Trivunovic ont pris péniblement la mesure des Starwings Basket 82-78, lors de la 27e journée de Swiss Basketball League.





Tactique bâloise presque efficace

Union Neuchâtel retrouve les joies de la victoire après quatre défaites consécutives en championnat mais rien n’a été facile pour les Unionistes face à une équipe rhénane accrocheuse et avant-dernière au classement du championnat régulier. Malgré un score à leur avantage à la mi-temps de 41-35, les joueurs de Mitar Trivunovic n’ont pas réussi à imposer leur tempo et sont par conséquent tombés dans le piège des Bâlois qui, eux, ont cassé le rythme tout au long de la partie. Preuve en est que cette tactique mise en place par leur entraineur grec Antonios Doukas a porté ses fruits car les Rhénans n'ont jamais été distancés au tableau d'affichage.





L'expérience de Mitar Trivunovic

Du côté d'Union Neuchâtel, sans son top scorer américain Dalan Ancrum, le coach Mitar Trivunovic n’a pas hésité, une fois n’est pas coutume, à donner des responsabilités supplémentaires aux jeunes joueurs de la phalange unioniste qui ont su tenir leur rang. Le capitaine de la Riveraine, Kilian Martin le reconnait sans hésitations : « Dans le championnat suisse, je pense qu’il y a peu de coachs qui peuvent se permettre de mettre des jeunes dans des matches serrés et Mitar sait parfaitement le faire ». L'international suisse et ses 24 points et meilleur pointeur de son équipe a rajouté sa patte à ce travail collectif. Même si la victoire a été difficile à aller chercher, il était soulagé de ce succès et saluait la prestation collective de son équipe dans une partie compliquée à jouer :