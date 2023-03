Union Neuchâtel défait sur le fil à domicile

Du côté d’Union Neuchâtel, cette défaite est frustrante. Il a manqué un petit peu de panache et de fraîcheur aux joueurs de Mitar Trivunovic en fin de partie pour revenir à hauteur des joueurs du nouvel entraineur genevois Dragan Andrejevic. Le manque de présence au marquage a en effet permis aux visiteurs d'avoir plus d'espaces et d’inscrire plusieurs paniers à trois points que les Unionistes n’ont pas pu contrer. « On a mené la majeure partie du match et on a craqué au quatrième quart-temps », relevait le jeune joueur d’Union, Saban Mehic, déçu. Les basketteurs de la Riveraine doivent quand même continuer à travailler en vue des prochaines échéances importantes :