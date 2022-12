Union boucle l'année en beauté

Une victoire de prestige pour de nouvelles perspectives. Union Neuchâtel a terminé l’année sur remarquable succès sur le terrain de Fribourg Olympic mardi soir. Les hommes de Mitar Trivunovic ont dominé les champions de Suisse en titre 86-81 à Saint-Léonard en quart de finale de la SBL Cup, privant ainsi les Olympiens d’un final four qu’ils avaient disputé lors des 17 dernières saisons. « On a créé l’exploit », se réjouit le joueur Unioniste Vigson Memishi. « À la mi-temps on était toujours au coude à coude, et on savait qu’ils commenceraient à douter ».