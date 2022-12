Union Neuchâtel sans soucis

Union Neuchâtel poursuit sa route en Patrick Baumann Swiss Cup, du nom officiel de la Coupe de Suisse de basketball. L’équipe de Mitar Trivunovic affrontait Arlesheim, mercredi soir sur sol bâlois, en 8es de finale de la compétition. Face à cette formation de 1re ligue, les Unionistes ont fait parler la différence de hiérarchie : ils se sont imposés 105 – 56. Mitar Trivunovic en a profité pour faire tourner son effectif et offrir du temps de jeu aux plus jeunes. Le tirage au sort des quarts de finale se tiendra mardi 20 décembre : des rencontres programmées entre les 13 et 15 janvier 2023.





Le détail des points unionistes : Ancrum 14 points, West 3, Gräser 6, Maquiesse 13, Mehic 15, Robertson 2, Damjanovic 7, Martin 10, Memishi 11, Caputo 16, Chokoté 0. /mne