Union Neuchâtel : une équipe en souffrance

Union Neuchâtel reste bloqué dans les starting blocks. La formation de Mitar Trivunovic n’est pas encore parvenue à gagner depuis le début de la saison de Swiss Basketball League Elle a concédé sa quatrième défaite en quatre matches, après s’être inclinée contre le néo-promu Vevey Riviera par 93-80 mercredi soir à La Riveraine.





En manque d'inspiration

Rapidement mené au score 10-2, Union Neuchâtel a affiché des carences défensives plutôt inquiétantes. Les Veveysans ont su en profiter pour mener 25-22 au terme du premier quart-temps, un premier quart qui s’est toutefois conclu par un spectaculaire et lointain lancé à 3 points de Nathaniel West.

Le distributeur unioniste a même enchaîné dans la foulée, permettant à son équipe de remettre les compteurs à égalité pour la première fois – et aussi dernière fois - de la soirée à 25 – 25. Cette embellie ne s’est malheureusement pas prolongée et Union Neuchâtel, qui paraît encore à la recherche de son inspiration collective, était mené de 6 points au moment de la pause (49-43). Il y avait beaucoup trop de déchets dans le jeu.





Ecart creusé avant la fin

Déjà peu inspirés avant le thé, les protégés de Mitar Trivunovic ont complètement perdu le fil dans le troisième quart-temps. Ils ont multiplié les maladresses et agi souvent par précipitation. Les Veveysans, beaucoup plus sereins et adroits aux shoots, menaient ainsi de quinze points (71-56) à l’assaut du dernier quart. L’affaire était classée. Mitar Trivunovic n’a alors pas hésité à sortir ses trois Américains, plutôt suffisants, pour offrir du temps de jeu aux plus jeunes.

Les Unionistes ont tout de même enregistré une baffe qui doit les inviter à réagir, à se remettre en question et à se serrer les coudes sinon la saison risque d’être longue. Ils demeurent collés en bas de classement /mne