Série de matches de préparation en vue pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel présentera un visage encore plus jeune que la saison dernière. Mais à l’inverse de l’exercice précédent, les responsabilités de l’équipe reposeront en priorité sur la légion étrangère, soit les trois mercenaires américains (Dalan Ancrum, Nate West et Arkim Robertson) ainsi que sur Killian Martin. C’est le seul joueur suisse confirmé, qui est resté au club, au point d’endosser de nouvelles responsabilités et d’être propulsé capitaine. Killian Martin tient un discours similaire à celui du coach. Il parle du manque de discipline et de la cohésion à trouver au sein d’un effectif complètement remanié.