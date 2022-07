Décision qui a du sens pour Selim Fofana

Le choix de Selim Fofana d’évoluer au Monténégro peut à priori surprendre. En réalité, le KK Podgorica dispute deux compétitions parallèles : le club de la capitale participe à son championnat national et il évolue aussi en 2e division du championnat ABA, la Ligue adriatique de basketball, qui regroupe les meilleures équipes des pays de l’ex-Yougoslavie. Ce championnat est très relevé et la deuxième division ABA peut servir de tremplin pour rejoindre ultérieurement le haut niveau et évoluer dans une des grandes formations balkaniques qui s’illustrent également dans les compétitions européennes interclubs.

Selim Fofana est toutefois conscient qu’un temps d’adaptation lui sera nécessaire et que ses débuts ne seront pas forcément aisés.