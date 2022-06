Bryan Colon quitte Union Neuchâtel

Les chemins d’Union Neuchâtel et de Bryan Colon se séparent. Le capitaine des basketteurs neuchâtelois a annoncé mercredi soir sur les réseaux sociaux qu’il allait quitter la formation de la Riveraine après sept saisons de bons et loyaux services. Leader dans le vestiaire et sur le terrain, Bryan Colon s’est ainsi affirmé comme l’une des valeurs sûres des Unionistes en Swiss Basketball League. Contacté jeudi matin par téléphone, le meneur d’origine dominicaine est revenu sur les coulisses de cette séparation.