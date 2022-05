Une saison au-delà des espérances pour Union

La sévérité des revers dans les actes II et III de la finale contre Olympic illustre l’écart entre les deux clubs. Fribourg affiche un budget plus de deux fois supérieur à celui des Neuchâtelois et peut compter sur de véritables infrastructures professionnelles uniquement dédiées à la pratique du basket. Ce qu’Union n’a pas… et cela limite les possibilités de développement du club, souligne Andrea Siviero.