Fribourg Olympic triomphe face à Union Neuchâtel

Union Neuchâtel n’a pas trouvé la solution face à Fribourg Olympic lors de l’acte III de la finale de play-off de Swiss Basketball League. Les Fribourgeois ont balayé les Neuchâtelois samedi soir à la Riveraine sur un score brutal de 94-56. Les Olympiens remportent du même coup cette série finale 3-0 et empochent le 20e titre de champion de Suisse de leur histoire, le quatrième d’affilée.

Début de partie convaincant

Les Unionistes ont bien débuté le match devant leur public présent en nombre pour ce 3e acte de cette finale de play-off. En effet, les hommes de Mitar Trivunovic devaient réagir après la claque concédée mardi à Fribourg (93-46) lors de l’acte II et survivre dans cette finale, eux qui étaient menés 2-0 avant l’entame de cette partie, dans cette série au meilleur des cinq matches. Le premier quart-temps a donc été serré et c’est avec seulement deux petits points de retard que les Neuchâtelois l’ont terminé (16-18), sous les encouragements sans faille des 1'665 spectateurs de la Riveraine.

Coup d’accélérateur fatal

On s’est donc dit que l’exploit était possible pour Bryan Colon et ses coéquipiers mais malheureusement, l’espoir a été de courte durée pour les Unionistes car les Fribourgeois ont accéléré de manière éloquente et rapidement pris l’ascendant dans le second quart-temps pour mener facilement 40-26 à la mi-temps, grâce notamment à leur top-scorer Slobodan Miljanic, en feu samedi soir avec 27 points à son actif. Les Fribourgeois ont continué de presser là où cela fait mal en deuxième mi-temps et à chaque fois qu’une lueur d’espoir est apparue chez les Neuchâtelois, les joueurs de Petar Aleksic étaient bien là pour éteindre la bougie et dégoûter les basketteurs de la Riveraine qui se sont finalement avoués vaincu 94-56 à la sirène finale.

Union Neuchâtel termine donc l’exercice sur une finale perdue de manière claire et nette 3-0 face à Fribourg Olympic mais les Unionistes ont fait une remarquable saison et sont mine de rien vice-champions suisses. Le capitaine neuchâtelois, Bryan Colon était logiquement déçu du résultat mais livrait ses impressions sur cette finale perdue face aux Fribourgeois :