Grosse désillusion pour Union

Elu à juste titre meilleur joueur de son équipe, Selim Fofana et ses coéquipiers ont réussi à passer l’épaule après le thé sans vraiment creuser un écart significatif. Ils n’ont jamais compté plus de six points d’avance pour totalement sombrer dans le dernier quart temps : le signe d'une inquiétante lassitude.

En réalité, surtout sur la fin, les joueurs unionistes ont été incapables de neutraliser les deux très vifs distributeurs adverses : Jérémy Jaunin et la nouvelle recrue américaine Isiah Umipig, auteurs respectivement de 19 et 26 points, s’en sont donnés à cœur joie. Mitar Trivunovic était le premier à le reconnaître.