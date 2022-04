Union Neuchâtel finit en beauté avant les play-off

Union Neuchâtel a terminé sa saison régulière sur une victoire à domicile. Les Neuchâtelois ont battu Nyon 73-72 lors de la dernière journée de championnat de Swiss Basketball League. Les deux équipes en découdront samedi prochain à la Riveraine, lors de l’acte I du quart de finale de play-off.





Adversaire coriace

Une troisième place finale au classement du championnat et un adversaire connu pour les quarts de finale de play-off, l’objectif des basketteurs neuchâtelois étaient de jouer ce dernier match de championnat régulier de manière sérieuse mais sans prendre de risques inutiles et ainsi, éviter les blessures avant l’entame des play-off, face à son hôte du soir.

Le scénario a été respecté sur toute la ligne mais rien n’a été facile pour les Unionistes face aux Vaudois. Les joueurs du bord du lac Léman ont mené la vie dure aux hommes de Mitar Trivunovic lors des deux premiers quarts temps, à l’image de leur joueur américain Isiah Umipig, habile, précis et auteur de 21 points, qui ont permis aux visiteurs de mener d’une courte tête à la mi-temps (34-39). Ensuite, Union Neuchâtel s’est réveillé, a accéléré et a surtout repris le jeu à son compte. Cela s’est ressenti au tableau d’affichage dans le troisième quart temps remporté aisément (21-13) et qui permettaient aux Unionistes de mener 55-52 avant l’entame du 4e et dernier quart temps. On a ainsi assisté à une fin de match indécise où les joueurs de la Riveraine n’ont pas réussi à prendre le large sur leur adversaire du soir mais ont bien géré pour finalement s’imposer sur une courte tête, grâce notamment à leur capitaine Bryan Colon virevoltant, auteur de 26 points samedi soir et logiquement élu meilleur homme du match.

Bryan Colon était d’ailleurs au micro de Darryl Jeanneret pour analyser ce match et se projeter dans ce quart de finale de play-off face à Nyon :