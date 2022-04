Défaite rageante pour Union Neuchâtel, samedi soir en Swiss Basketball League. Devant 925 spectateurs à domicile, les Unionistes se sont inclinés 74-70 après prolongations contre les Lions de Genève. A deux journées du terme de la saison régulière, ils manquent ainsi l’occasion de conserver définitivement leur 3e place au classement du championnat.

Union Neuchâtel peut se mordre les doigts d’avoir laissé filer le gain de cette partie. Mais il a été pénalisé en fin de match par une décision arbitrale très discutable.

Dans un premier temps, privé de trois éléments majeurs tous blessés (Yoan Granvorka, Bryan Colon et Killian Martin) les joueurs de Mitar Trivunovic ont fait valoir leur sens du jeu collectif au détriment d’une formation genevoise plutôt mal dans ses baskets accumulant des erreurs de juniors. A la pause, Union Neuchâtel paraissait avoir fait le plus dur en menant de 14 points.

Les Lions égalisent sur le fil

De retour des vestiaires, les Genevois se sont soudainement réveillés. Le mérite en revient prioritairement à leurs deux Américains, Scott Suggs et Eric Nottage, auteurs respectivement de 30 et 22 points. Les protégés de Mitar Trivunovic ont bien résisté; ils ont toujours fait la course en tête avant de concéder l’égalisation à quatre secondes de la fin : l’Américain Eric Nottage a inscrit trois lancers francs à la suite d’une décision arbitrale discutable pour intervention fautive. Les arbitres auraient aussi pu ne lui accorder que deux lancers. Auteur de cette faute décisive sur l’issue du match, Noé Anabir admettait très sportivement la décision des directeurs de jeu. Mais il s’interrogeait tout de même sur sa légitimité.