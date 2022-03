Belle résistance d’Union à Fribourg

Enfin une opposition pour Fribourg Olympic. On pourrait ainsi qualifier la performance réalisée par Union Neuchâtel samedi soir en Swiss Basketball League. Malheureusement, les hommes de Mitar Trivunovic ont dû quand même s’avouer vaincu 78-66 sur le parquet de l’incontestable leader du championnat qui signe sa 13e victoire consécutive. Amoindrie par les absences de Yoan Granvorka et de Killian Martin, la formation neuchâteloise a fait bien mieux que de se défendre en bousculant le champion de Suisse en titre. Elle n’était menée que de trois points à un peu plus de trois minutes du terme de la rencontre.

Au classement, Union reste troisième avec sept victoires de moins que leur adversaire du soir et quatre de moins que le deuxième Massagno. /jpp