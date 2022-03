Union écrase le BC Boncourt

On percevait aisément que le BC Boncourt ne parviendrait pas à revenir après la pause. Union Neuchâtel était en mode gestion et mieux même, Mitar Trivunovic a pu faire tourner l’ensemble de son effectif en alignant uniquement ses jeunes joueurs dans le dernier quart temps. Union Neuchâtel a aussi signé un succès aisé grâce à sa constance et c’est important en vue d’affronter les grosses cylindrées du championnat.