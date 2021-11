Union fait la passe de trois en tremblant

Fofana et Colon déterminants



Finalement, l'équipe de Mitar Trivunovic a pu compter sur un Selim Fofana des grands soirs (29 points et MVP) et Bryan Colon (28 points et 7 rebonds ! ) qui ont su tous deux marquer les bons paniers au moment opportun. Après cette frayeur, les Unionistes ont repris du poil de la bête dans le dernier quart pour repousser les Luganais et emporter la victoire. On est toutefois passé près de la catastrophe alors que la partie semblait presque jouée.

Grâce à ce troisième succès d'affilée, Union Neuchâtel fait une bonne opération et monte provisoirement à la 4e place du classement en attendant le résultat du match entre les Lions de Genève et Nyon. /jha