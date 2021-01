Swiss Basketball réforme le 3e tour

« Permettre aux clubs de faire des économies de salaires »

Seule adaptation, les mieux classés à la fin du deuxième tour censé s’achever le 10 février auront l’avantage d’accueillir leurs concurrents directs à domicile. Cette réforme va notamment alléger quelque peu le calendrier initial avec trois matches de moins. La formule des play-off devraient probablement, elle aussi, être allégée. « On va jouer ce troisième tour à raison d’un match par semaine, ce qui nous permettra d’éventuellement reprogrammer en milieu de semaine des matches qui n’auraient pas pu se jouer le week-end. On devrait terminer début mai, sachant que la Coupe de Suisse va encore venir se greffer. L’idée est aussi de terminer plus tôt, sans pousser jusqu’à la mi-juin, les clubs pourraient ainsi faire des économies de salaires notamment sur les contrats des joueurs étrangers », explique Erik Lehmann, directeur des compétitions à Swiss Basketball. Maintenir le calendrier initial avec un tour intermédiaire croisé entre deux groupes aurait nécessité de jouer deux matches par semaine. « C’était trop risqué au vu de la situation sanitaire parce qu’en cas de report de matches, on n’avait plus de dates possibles », glisse Erik Lehmann. Les instances du basketball suisse se donnent désormais jusqu’à « fin mars, mi-avril » pour définir la formule des play-off, « en fonction de l’évolution de la pandémie ». /jpi