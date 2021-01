Union Neuchâtel fait le ménage

Du rififi à Union Neuchâtel. Le club de Swiss Basketball League s’est séparé avec effet immédiat de deux joueurs américains, Markel Humphrey et Griffin Kinney. Dans un communiqué diffusé ce mardi, Union Neuchâtell invoque des raisons disciplinaires pour justifier cette décision sans fournir plus de détail. Porte-parole du club, André Prébandier a fermement affirmé qu'aucun commentaire supplémentaire ne sera communiqué à ce propos. Il évoque simplement la faute grave pour justifier ces licenciements.

Joint par téléphone, l'entraîneur Daniel Goethals, lui, ne remet pas en cause les prestations de ses deux joueurs, jugées par moment insuffisantes. Markel Humphrey était d'ailleurs même l'élément le plus utilisé par le coach belge. Daniel Goethals évoque plutôt des règles qui n'ont pas été respectées et les relations humaines entretenues au sein du groupe.

Le staff technique s’active actuellement pour remplacer rapidement ces deux Américains en vue des futures échéances. Union Neuchâtel est toujours en lice pour les trois compétitions officielles : Swiss Cup, SBL Cup et championnat. /mne-comm