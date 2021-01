Union Neuchâtel se reprend

Un succès et un peu d’air pour Union Neuchâtel. Les hommes de Daniel Goethals ont pris la mesure du BBC Monthey 73-69 samedi après-midi en Swiss Basketball League. Après deux défaites de rang en championnat, les joueurs de La Riveraine ont retrouvé le chemin de la victoire au terme d’une rencontre accrochée. Si les Unionistes ont fait la course en tête dès le second quart-temps, les Valaisans n’ont jamais cessé de les talonner. L’écart entre les deux équipes n’a jamais dépassé sept unités.

Cette victoire permet à Union Neuchâtel de consolider sa 4e place au classement. Les protégés de Daniel Goethals pointent toujours à 4 longueurs de Fribourg Olympic, 3e. /gjo