Union Neuchâtel terrasse le leader

Union ne s’est pas laissé impressionner par son adversaire. L’équipe neuchâteloise s’est appuyée sur la force et l’engagement de son collectif. Comme l’a dit Bryan Colon, elle a mis du cœur à l’ouvrage. Elle a immédiatement cherché à mettre du rythme à la partie pour étouffer la formation tessinoise et gêner ses impressionnants artificiers que sont les frères Marko et Dusan Madjan. Exercice réussi donc comme l’explique Yoan Granvorka…