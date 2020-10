Défaite rageante pour Union Neuchâtel

Union Neuchâtel n'a pas réussi à remporter son premier match à domicile. Les joueurs de Daniel Goethals se sont inclinés 68-59 face à Fribourg Olympic, samedi soir.

Et pourtant, le match commençait comme on l’espérait : serré et équilibré, entre deux équipes qui visent la tête du classement de Swiss Basketball League, comme l’année dernière.

Dans le deuxième quart-temps par contre, la réussite quitte les Unionistes, et les Fribourgeois prennent les devants dans la rencontre, regagnant les vestiaires avec un avantage de douze points.

Lors de ces 20 premières minutes, les joueurs de Daniel Goethals ne se sont pas assez mesurés aux joueurs fribourgeois dans la raquette et se sont contentés de tirer de loin, sans grand réussite. Résultat : Les joueurs de la Riveraine n’ont obtenu aucun lancer franc avant la pause.