Union Neuchâtel a faim de reprise

Une nouvelle brigade étrangère

Le cadre de l’équipe neuchâteloise n’a que très peu changé, à l’exception de la légion étrangère. En effet, Dom Morris et Marquis Jackson ont rejoint Fribourg Olympic alors que James Padgett a fait ses valises pour Israël. Union a dû réagir et est allé débaucher deux joueurs étrangers : Griffin Kinney et Vernon Taylor ainsi que le meilleur marqueur suisse du BBC Monthey, le jeune Noé Anabir. « Big Dan » nous dresse leur portrait.