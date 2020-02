Pas d’exploit pour Union Neuchâtel

Il n'y aura pas de troisième trophée pour Union Neuchâtel. Les basketteurs du Littoral se sont inclinés dimanche face à Fribourg Olympic en finale de la SBL Cup sur le score de 63-54. Dans la salle du Pierrier à Montreux, Union Neuchâtel a tout donné et n'est pas passé loin de l'exploit.

Avec une prestation des plus aboutie jusqu'à la mi-match ou presque, les Neuchâtelois ont mis Fribourg Olympic dans ses petits souliers. En effet, à la pause et à la stupeur générale, les basketteurs du Littoral étaient devant au score avec un 35-34 mérité. Alors que le troisième quart-temps a vu les Neuchâtelois faire le trou, des erreurs ont commencé à entacher le jeu du collectif unioniste. Malheureusement, c'est à ce moment que Fribourg a enclenché la deuxième pour passer l'épaule. Neuchâtel a alors eu du mal à suivre la cadence du champion en titre et a multiplié les mauvais choix. La chance était passée pour les hommes de Daniel Goethals.





Une belle promesse

Finalement, c'est une défaite en finale qui résonne presque comme une petite victoire, tellement cette équipe a épaté la galerie. Qui aurait cru que ces jeunes Neuchâtelois allaient faire si mal à Fribourg ?



Il n'y aura pas de trophée ce dimanche, mais une belle promesse pour l'avenir. /jha