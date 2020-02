Union Neuchâtel en finale !

Formidable exploit de la part d'Union Neuchâtel. Les basketteurs du Littoral se sont qualifiés pour la finale de la SBL Cup samedi à Montreux. En demi-finale, les Neuchâtelois ont déjoué les pronostics en se jouant des Lions de Genève 88-80 au Pierrier. Dimanche, ils se frotteront à l'ogre Fribourg Olympic pour tenter de décrocher le trophée.





Un début de feu

Neuchâtel s'attendait à subir une vague genevoise en début de partie, elle n'est jamais venue. C'est la tempête unioniste qui a renversé les Lions en menant de 15 points au début du deuxième quart-temps grâce à une performance d'équipe aboutie. Toutefois, la bête blessée n'est jamais morte et le fauve genevois a rugi pour revenir dans la partie et s'emparer du commandement à la mi-match avec un point d'avance.

C'est le troisième quart-temps qui aura été le plus serré et indécis dans ce match avec les deux équipes au coude-à-coude. Mais Union Neuchâtel a pris le dessus et la tête pour ne plus la lâcher lors de la dernière période. À nouveau, le collectif et l'entraide des jeunes neuchâtelois ont fait merveille.